Агент Антони: «Он сосредоточен на том, чтобы быть полезным «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Жуниор Педросо высказался об информации, что его клиент может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Мы не получали никаких сообщений от «Манчестер Юнайтед» о возможном уходе в январское или летнее траснферное окно. Антони сосредоточен на том, чтобы делать все возможное для «Манчестера» и улучшить свои показатели», - приводит слова Педросо журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне 23-летний бразильский футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.