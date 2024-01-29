​Артета рассказал о кадровой ситуации в «Арсенале»

«Арсенал» готовится к вторничному матчу Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевой лондонской команды Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Кадровая ситуация? Нам нужно будет принять несколько поздних решений. Томас [Парти] сюда не входит, он не сыграет.

У нас были некоторые проблемы в концовке последней игры, поэтому нам придётся оценить состояние игроков. Райс – один из таких игроков. Он проделал определённую работу, но кое-что и пропустил. Надеюсь, он будет в порядке. Габриэль [Магальянс] – ещё один такой футболист», - сказал Артета на пресс-конференции.