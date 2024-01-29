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​Де Дзерби: «Мы не можем рисковать здоровьем Фати»

29 Января 2024 • 19:56 Комментировать
Лутон Таун
...
Брайтон
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30.01 22:45

Во вторник «Брайтон» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Лутон Таун». Рулевой «чаек» Роберто де Дзерби получил вопрос о том, сможет ли вингер Ансу Фати выйти на футбольное поле.

«Нет. Это риск. Он будет играть важную роль во второй части сезона, и мы не можем рисковать его здоровьем», - сказал де Дзерби журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Ансу Фати выступает за «Брайтон» в аренде. В 14 официальных матчах за клуб 21-летний футболист забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра. Права на Фати принадлежат «Барселоне».

Добавим, что «Брайтон» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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