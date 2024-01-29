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​Тренер «Ноттингема»: «Арсенал» - одна из лучших команд в мире, будет тяжело»

29 Января 2024 • 19:45 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
1 7.60 X 4.80 2 1.40
30.01 22:30

Во вторник «Ноттингем Форест» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Арсенала». Рулевой «лесников» Нуну Эшпириту Санту высказался об этой игре.

«Это будет сложно и тяжело. «Арсенал» - одна из лучших команд в мире, мы знаем качество их игроков и их тренера. Мы полагаемся на атмосферу нашего стадиона, важно получить энергию от наших болельщиков. Для нас важно не то, с кем мы играем, а то, как мы хотим играть в футбол. Нам нужно хорошо обороняться и атаковать», - сказал Нуну журналистам на пресс-конференции.

Добавим, что «Ноттингем Форест» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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