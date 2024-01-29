​Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе к Уилсону

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался по поводу слухов о том, что нападающий Каллум Уилсон может покинуть клуб. Ранее сообщалось об интересе к Уилсону со стороны нескольких клубов Премьер-лиги, в том числе «Вест Хэма».

«Каллум на все 100% предан делу, как и Триппьер. Вот почему я удивлён шумихой. Я этого не понимаю, тем более сейчас он травмирован. Он наш второй нападающий, и мы сильно хотим его возвращения в обойму. С его и нашей точек зрения, в этих слухах нет ничего», - сказал Хау Sky Sports.

Во вторник, 30 января, «Ньюкасл» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Астон Виллы».