Руководство «Вест Хэма» приблизилось к подписанию португальского вингера «Аль-Иттихада» Жоты.

По информации Санти Уны, игрок достиг договорённости о трансфере с «молотобойцами», в то время как клубы до сих пор обсуждают возможную сделку. Сообщается, что «Вест Хэм» и «Аль-Иттихад» близки к полному согласию по трансферу. Сам футболист ждёт договорённости между командами, чтобы отправиться в Англию на медицинский осмотр.

Напомним, что Жота переехал в Саудовскую Аравию летом 2023 года из «Селтика». В составе команды из Джидды португалец провёл 11 матчей, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего вингера в девять миллионов евро.