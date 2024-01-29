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Жота близок к переходу из «Аль-Иттихада» в «Вест Хэм» слухи

29 Января 2024 • 19:26 Комментировать
Вест Хэм
...
Борнмут
01.02 22:30

Руководство «Вест Хэма» приблизилось к подписанию португальского вингера «Аль-Иттихада» Жоты.

По информации Санти Уны, игрок достиг договорённости о трансфере с «молотобойцами», в то время как клубы до сих пор обсуждают возможную сделку. Сообщается, что «Вест Хэм» и «Аль-Иттихад» близки к полному согласию по трансферу. Сам футболист ждёт договорённости между командами, чтобы отправиться в Англию на медицинский осмотр.

Напомним, что Жота переехал в Саудовскую Аравию летом 2023 года из «Селтика». В составе команды из Джидды португалец провёл 11 матчей, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего вингера в девять миллионов евро.

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Вест Хэм Жота трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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