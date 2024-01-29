​Два клуба борются за Брою из «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя интересен двум клубам Английской премьер-лиги. Как сообщает Evening Standard, за подписание 22-летнего албанца борются «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». В настоящий момент эти клубы ведут переговорный процесс, пытаясь снизить запрашиваемый ценник в 50 миллионов фунтов. Клубы готовы заплатить за Брою около 35 миллионов фунтов (примерно 41 миллион евро).

В сезоне 2023/2024 Армандо Броя поучаствовал в 19 официальных матчах. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги девятое место.