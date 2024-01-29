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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Два клуба борются за Брою из «Челси»

29 Января 2024 • 19:11 Комментировать

Нападающий «Челси» Армандо Броя интересен двум клубам Английской премьер-лиги. Как сообщает Evening Standard, за подписание 22-летнего албанца борются «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». В настоящий момент эти клубы ведут переговорный процесс, пытаясь снизить запрашиваемый ценник в 50 миллионов фунтов. Клубы готовы заплатить за Брою около 35 миллионов фунтов (примерно 41 миллион евро).

В сезоне 2023/2024 Армандо Броя поучаствовал в 19 официальных матчах. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги девятое место.

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