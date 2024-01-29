Фелан высказался о втором периоде Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Майк Фелан, который ранее входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», высказался о втором периоде Криштиану Роналду в клубе.

«Во второй раз он стал намного старше, намного более самоуверенным, волевым. У него по-прежнему были высокие стандарты, и с ним было потрясающе работать. Но я бы, наверное, сказал, что у него был более жёсткий образ мышления. Мне это нравилось, ведь он не хотел, чтобы его стандарты упали – он хотел, чтобы стандарты других людей выросли. И иногда в таком случае вы теряете несколько человек по пути.

Я помню некоторые моменты, когда Роналду давил и давил изо всех сил, но не получал особой реакции. И его охватывало разочарование. И он, вероятно, осознавал (хотя я не разговаривал с ним об этом), что он не сможет добиться успеха в «Манчестер Юнайтед», - сказал Фелан Sky Sports.

Роналду ушёл из «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Незадолго до этого португалец дал резонансное интервью, в котором раскритиковал клуб и его представителей.