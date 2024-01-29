Руководство «Кристал Пэлас» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Аякса» Чуба Акпомом.

По информации VI, ряд клубов рассматривают возможность приобретения 28-летнего нападающего из «Аякса» до завершения зимнего трансферного окна. Клуб АПЛ имеет лучшие позиции относительно потенциального трансфера, в то время как амстердамцы уже отклонили предложение «Лилля» по аренде. Также к форварду присматриваются команды из немецкой Бундеслиги.

Напомним, что в 20 матчах нынешнего сезона Чуба Акпом забил девять голов в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стомость игрока в 12 миллионов евро.