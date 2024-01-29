​«Барселона» может пригласить итальянского тренера

Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. О своём решении молодой специалист объявил сразу после поражения команды от «Вильярреала» со счётом 3:5.

Как сообщает в социальных сетях журналист Луис Рохо, в «Барселоне» сейчас думают о приглашении на тренерский мостик Роберто де Дзерби. Итальянец в настоящий момент хорошо показывает себя у руля «Брайтона».

Добавим, что «Барселона» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт 31 января – против «Осасуны».