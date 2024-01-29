Артета – о наследии Юргена Клоппа в АПЛ: Я думаю, он сделал эту лигу намного лучше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наследии Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, в Английской премьер-лиге.

Специалист отметил, что его коллега сделал Премьер-лигу намного лучше, особенно из-за характера, харизмы и страстью к игре, ведь это является чем-то особенным.

«Он внес большой вклад в развитие этой лиги, и мне нравится, как он это сделал. Я думаю, что он сделал лигу лучше, каждого менеджера лучше, а эту лигу намного красивее и насыщеннее», - приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, что Клопп покинет «Ливерпуль» после девяти лет работы в клубе.