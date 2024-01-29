Артета – о возможной работе в других клубах АПЛ: «Я очень молод и не знаю, что может произойти»

Главный тренер лондонского «Арсенала Микель Артета высказался о возможной работе в других клубах Английской премьер-лиги.

«Сегодня у меня нет таких мыслей. Я играл за два великих клуба в этой стране (Прим. – «Арсенал» и «Манчестер Сити»), менял разные места, я очень молод и не знаю, что может произойти дальше», - приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ранее СМИ сообщали, что наставник может покинуть стан «канониров» по окончании сезона, но он опроверг эти слухи.

Контракт 41-летнего испанского специалист рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент (после 21 тура) столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Ливерпулю» пять баллов.