Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета – о возможной работе в других клубах АПЛ: «Я очень молод и не знаю, что может произойти»

29 Января 2024 • 18:10 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
...
Арсенал
1 7.60 X 4.80 2 1.40
30.01 22:30

Главный тренер лондонского «Арсенала Микель Артета высказался о возможной работе в других клубах Английской премьер-лиги.

«Сегодня у меня нет таких мыслей. Я играл за два великих клуба в этой стране (Прим. – «Арсенал» и «Манчестер Сити»), менял разные места, я очень молод и не знаю, что может произойти дальше», - приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ранее СМИ сообщали, что наставник может покинуть стан «канониров» по окончании сезона, но он опроверг эти слухи.

Контракт 41-летнего испанского специалист рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент (после 21 тура) столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Ливерпулю» пять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

Новости по матчу

Сегодня, 29 Января
14:05
Актуальный прогноз и ставка на матч Ноттингем Форест — Арсенал АПЛ — 30 января 2024
04:21
«Милан» возобновил переговоры по защитнику «Арсенала»
01:19
Артета не собирается уходить из «Арсенала», несмотря на слухи 1
28 Января
23:55
Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» 1
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
27 Января
04:15
«Арсенал» может отпустить Виейра в аренду
26 Января
22:20
Гулачи может сменить «РБ Лейпциг» на клуб АПЛ
00:20
Английский гранд поспорит с «Баварией» и «ПСЖ» за Боэ
25 Января
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
12:28
Зинченко: «Знаю, что нахожусь далеко не в лучшей форме» 1
24 Января
16:16
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
23 Января
23:17
Клуб АПЛ намерен арендовать Рейну у «Боруссии»
22 Января
23:37
Стало известно, когда Тимбер сможет вернуться к тренировкам «Арсенала» 1
22:44
«Арсенал» намерен подписать защитника до конца января
16:39
«Бешикташ» связался с «Арсеналом» для трансфера полузащитника 1
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
21 Января
14:02
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
00:01
Ширер: «Арсенал» должен подписать форварда, чтобы бороться за титул»
19 Января
21:55
«Арсенал» принял решение по Смиту-Роу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
topcat22
29 Января 2024 в 18:21
Поправьте уж заголовок) РПЛ
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий» Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» «Он вернётся»: Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе к Уилсону
19:26 · Англия. Премьер-лига
Жота близок к переходу из «Аль-Иттихада» в «Вест Хэм» слухи
19:17 · Англия. Чемпионшип
​«Лестер» закрывает трансфер хавбека «Интера» - названы условия
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Два клуба борются за Брою из «Челси»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Фелан высказался о втором периоде Роналду в «Манчестер Юнайтед»
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» интересуется Акпомом из «Аякса» слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может пригласить итальянского тренера
18:20 · Англия. Премьер-лига
Артета – о наследии Юргена Клоппа в АПЛ: Я думаю, он сделал эту лигу намного лучше
18:10 · Англия. Премьер-лига
Артета – о возможной работе в других клубах АПЛ: «Я очень молод и не знаю, что может произойти» 1
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Хёйбьерг принял решение по будущему после переговоров
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлил контракт с молодым талантом официально
17:20 · Англия. Премьер-лига
Артета: Я не собираюсь покидать «Арсенал» летом
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Антони рассказал о своём настрое
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Уокер признался в измене жене
16:27 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд прибыл на базу – Тен Хаг может его наказать
Все новости
Рекомендуем