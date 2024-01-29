​Хёйбьерг принял решение по будущему после переговоров

В зимнее трансферное окно полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга слухи связывали с рядом клубов, в частности с «Лионом» и «Ювентусом». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в понедельник утром Хёйбьерг провёл переговоры и принял решение остаться в «Тоттенхэме».

Представитель Хёйбьерга Ларс Халгрин подтвердил, что Хёйбьерг остаётся в «Тоттенхэме».

«Несмотря на слухи и шумиху, Хёйбьерг всегда был сосредоточен на помощи команде, тренерам и «Тоттенхэму». Он не просил уйти сейчас. Он очень амбициозен в отношении «Тоттенхэма» и сборной Дании», - сказал Халгрин.

Представитель Хёйбьерга подчеркнул, что игрок настроен хорошо завершить сезон с «Тоттенхэмом».