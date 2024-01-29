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«Ньюкасл» продлил контракт с молодым талантом официально

29 Января 2024 • 17:30 Комментировать

«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с Льюисом Майли. Срок нового трудового договора между «сороками» и полузащитником, которому всего лишь 17 лет, пока не разглашается, однако отмечается, что соглашение будет долгосрочным.

Майли – воспитанник клубной академии «сорок». Тем не менее, свои 17 лет молодой игрок сыграл уже в 17 матчах этого сезона за первую команду. Голевыми действиями Льюис отметился в рамках АПЛ и Лиги чемпионов. В чемпионате Англии он единожды забивал и ассистировал, а в ЛЧ – отметился голевой передачей.

Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Льюис Майли
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