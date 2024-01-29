Артета: Я не собираюсь покидать «Арсенал» летом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об информации, что он покинет столичный клуб ближайшим летом.

«Эти новости — неправда. Я не понимаю, откуда пошли эти новости и на чём они основаны. Я реально расстроен, что такие новости появляются», - цитирует Артету Sky Sports.

Ранее СМИ сообщили, что испанский специалист заявил своему окружению, что готов покинуть стан «канониров» по окончании сезона и возглавить каталонскую «Барселону», за которую он выступал на протяжении нескольких лет.

Контракт 41-летнего наставника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года