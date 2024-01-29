​Антони рассказал о своём настрое

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюпорт» в Кубке Англии со счётом 4:2. Вингер Антони забил гол и отдал голевой пас – это были его первые результативные действия с прошлой весны. Теперь бразилец дал комментарий.

«Я упорно боролся за то, чтобы выйти на уровень игры за этот клуб. Я знаю, что смогу развить вчерашнюю игру и продолжить демонстрировать лучшие качества. Я заставлял себя изо дня в день становиться лучше.

Я останусь закрытым, чтобы совершенствовать и играть в тот футбол, ради которого меня подписал «Манчестер Юнайтед». Это один из главных клубов мира, где каждый хочет оказаться», - слова Антони приводит журналист Джеймс Дакер.