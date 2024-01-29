​Уокер признался в измене жене

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о своей семейной ситуации. Ранее стало известно, что беременная супруга Энни Килнер решила уйти от Уокера из-за измены.

«То, что я сделал, ужасно. Я беру на себя полную ответственность. Я сделал идиотский выбор. Я не могу даже представить, через что проходит Энни. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом, сделал такое… Бывали дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть.

Только я виноват во всём, я сделал глупый выбор. Мне нужно признать свои ошибки», - сказал Уокер The Sun.

Ранее сообщалось, что от Кайла Уокера родила модель Лорин Гудман.