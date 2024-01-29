Рэшфорд прибыл на базу – Тен Хаг может его наказать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прибыл на клубную базу. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на Daily Mail. В ближайшее время футболиста ждёт разговор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Как известно, на прошлой неделе Рэшфорда заметили в ночном клубе. После этого футболист пропустил тренировку «красных дьяволов» из-за болезни. Перед воскресным матчем против «Ньюпорта», который Рэшфорд пропускал, тен Хаг заявил о намерении разобраться с этой ситуацией.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что на Рэшфорда могут наложить штраф в размере его двухнедельной зарплаты.

Рэшфорда заметили в ночном клубе, теперь он болеет