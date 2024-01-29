​«Барселона» может арендовать игрока из АПЛ

«Барселона» работает над усилением состава в последние дни зимней трансферной кампании. Как стало известно TodoFichajes, каталонский гранд попытается арендовать у «Тоттенхэма» полузащитника Джовани Ло Чельсо. Если заполучить этого футболиста «сине-гранатовые» не смогут, то они переключатся на другого хавбека.

На текущий момент «Барселона» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт в среду, 31 января, - против «Осасуны» на своём поле.

Напомним, что на выходных «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу» со счётом 3:5.