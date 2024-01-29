Лондонский «Челси» не заинтересован в услугах нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Как отмечает источник, у столичного клуба в планах привлечение и развитие молодых и талантливых футболистов.

Напомним, что 36-летний форвард пополнил ряды команды из Саудовской Аравии минувшим летом и уже, по данным СМИ, хотел бы вернуться, как можно быстрее, в Европу.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.