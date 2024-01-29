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​«ПСЖ» провёл переговоры по топ-игроку

29 Января 2024 • 15:47 Комментировать

«ПСЖ» провёл предварительные переговоры с советниками полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mirror. Гранд Лиги 1 уверен в подписании 26-летнего футболиста, который недавно посещал Париж. Выкупить Гимараэса можно за 100 миллионов фунтов – это прописано в его действующем контракте с клубом Премьер-лиги. Очевидно, речь идёт о летнем трансфере.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Гимараэса в 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек сборной Бразилии провёл 31 матч, в которых забил один гол и отдал пять голевых передач на партнёров.

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