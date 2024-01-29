​Нагельсманн – в списке из трёх кандидатов на замену Хави в «Барселоне»

После поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил об уходе с тренерского мостика «Барселоны» по завершению сезона. Теперь в прессе активно обсуждают вопрос о том, кто же заменит Хави у руля «сине-гранатовых».

Если верить информации журналиста Херарда Ромеро, то в шорт-листе «Барселоны» находятся три специалиста – Микель Артета, Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн.

Если говорить об этой тройке, то летом точно освобождается Клопп. Правда, немец говорил о твёрдом намерении взять творческий отпуск на год после ухода из «Ливерпуля». Контракт Нагельсманна о работе со сборной Германии рассчитан до завершения Евро-2024, и пока сложно сказать, какое будущее его ждёт. Что до Артеты, то он хорошо показывает себя в «Арсенале».