​Ван Дейк допускает свой уход из «Ливерпуля» вместе с Клоппом

По завершению сезона Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля», о чём уже было объявлено. Капитан мерсисайдцев Виргил ван Дейк допускает сценарий, при котором он тоже уйдёт из клуба.

- Станете ли вы частью новой эры «Ливерпуля» без Юргена Клоппа?

- Это большой вопрос. Ну, я не знаю.

- Потому что у вас осталось всего полтора сезона по контракту?

- Правильно – у вас хорошая математика. Слушай, я не знаю. Клубу предстоит большая работа. Сменить тренера – это не уход одного человека. Уходит штаб, и многое изменится. Мне очень любопытно, в каком направлении пойдёт работа. Когда будет что-то объявлено, мы оценим нашу ситуацию. Я не могу многого об этом сказать.