​У Дэвиса есть вариант в АПЛ

Будущее защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса остаётся обсуждаемым. Поговаривают, что у 23-летнего футболиста есть договорённость с «Реалом», хотя на горизонте находится и другой европейский топ-клуб – «Челси». Согласно информации TodoFichajes, лондонский клуб хотел бы подписать Дэвиса в линию обороны. В то же время отмечается, что канадец предпочитает переехать в Мадрид.

Альфонсо Дэвис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 70 миллионов евро. Действующий контракт канадского защитника с «Баварией» рассчитан до середины 2025 календарного года.