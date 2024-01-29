Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни опубликовал в социальных сетях фотографию с российским хоккеистом Александром Овечкиным. Они пересеклись на пляже в Дубае.

«Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом из Вашингтона», - так подписал фотографию Руни.

Напомним, что недавно Уэйн Руни был уволен из «Бирмингема» по причине неудовлетворительных результатов команды. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа. После отставки молодой тренер сказал, что ему не хватило времени. Также Руни сообщил о намерении взять паузу в тренерской карьере.