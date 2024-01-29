В шорт-лист «Баварии» попали три полузащитника

Мюнхенская «Бавария» находится в поиске усиления в среднюю линию. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, в сферу интересов немецкого чемпиона попали три полузащитника.

В шорт-листе мюнхенского гранда фигурируют следующие игроки: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла») и Мартин Субименди («Реал Сосьедад»). «Бавария» может попытаться подписать кого-то из этой троицы до закрытия трансферного окна.

После 19 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Томаса Тухеля отстают от лидирующего «Байера» на два балла.