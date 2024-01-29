«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый популярный клуб в соцсетях

Назван самый популярный футбольный клуб в социальных сетях. Им стал мадридский «Реал». На различные аккаунты «королевского» клуба в соцсетях подписаны 370 миллионов человек.

На втором месте в данном рейтинге расположился еще один представитель испанского чемпионата – каталонская «Барселона». Ее количество подписчиков составляет 335 миллионов. Топ-3 замыкает английский «Манчестер Юнйатед» (215 миллионов).

В десятку лучших также попали: «ПСЖ» (179 млн), «Ювентус» (150), «Манчестер Сити» (146), «Челси» (141), «Ливерпуль» (140), «Бавария» (129) и «Арсенал» (102).

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