Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» хочет купить ещё одного английского игрока

29 Января 2024 • 12:56 Комментировать

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

По сообщениям источника, заполучить 22-летнего футболиста в свои ряды хотят сразу несколько топ-клубов. В борьбе за Рэмзи сойдутся лондонский «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».

«Астон Вилла», в свою очередь, готова к переговорам в том случае, если за футболиста предложат не менее 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел десять поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Бавария Астон Вилла Джейкоб Рэмзи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
13:29 · Россия. Премьер-лига
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
13:10 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не знают, когда Лавия вернётся в строй
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет купить ещё одного английского игрока
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Брою, не покупая ему замену
12:47 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг решит судьбу полузащитника «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо 2
12:10 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Леау
12:05 · Англия. Премьер-лига
Когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вряд ли продлит контракт с Галлахером в ближайшее время, игрок интересен трём клубам
11:42 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу
11:39 · Англия. Премьер-лига
Райт оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может оштрафовать Рэшфорда на двухнедельную зарплату
10:26 · Англия. Премьер-лига
Ориги выбрал новый клуб
10:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о Макаллистере: «Он мог сыграть против «Норвича», но мы решили дать ему передышку»
Все новости
Рекомендуем