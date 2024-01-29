«Бавария» хочет купить ещё одного английского игрока

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

По сообщениям источника, заполучить 22-летнего футболиста в свои ряды хотят сразу несколько топ-клубов. В борьбе за Рэмзи сойдутся лондонский «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».

«Астон Вилла», в свою очередь, готова к переговорам в том случае, если за футболиста предложат не менее 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел десять поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.