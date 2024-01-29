Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля»

29 Января 2024 • 12:47 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.

«Тренеры подвержены влиянию СМИ. Мы всегда первые, на кого идет критика, если команда плохо выступает. Это воздействие сильно выматывает. Порой тренеру нужно отвлечься от этого. После девяти лет в «Ливерпуле» мне понятно желание Клоппа взять паузу перед новым вызовом», - передает слова испанца GFFN.

На днях немецкий специалист завил, что покинет пост рулевого мерсисайдского клуба в конце сезона-2023/2024. Клопп тренирует команду с 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Юрген Клопп Луис Энрике ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
13:29 · Россия. Премьер-лига
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
13:10 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не знают, когда Лавия вернётся в строй
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет купить ещё одного английского игрока
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Брою, не покупая ему замену
12:47 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг решит судьбу полузащитника «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо 2
12:10 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Леау
12:05 · Англия. Премьер-лига
Когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вряд ли продлит контракт с Галлахером в ближайшее время, игрок интересен трём клубам
11:42 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу
11:39 · Англия. Премьер-лига
Райт оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может оштрафовать Рэшфорда на двухнедельную зарплату
10:26 · Англия. Премьер-лига
Ориги выбрал новый клуб
10:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о Макаллистере: «Он мог сыграть против «Норвича», но мы решили дать ему передышку»
Все новости
Рекомендуем