Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.

«Тренеры подвержены влиянию СМИ. Мы всегда первые, на кого идет критика, если команда плохо выступает. Это воздействие сильно выматывает. Порой тренеру нужно отвлечься от этого. После девяти лет в «Ливерпуле» мне понятно желание Клоппа взять паузу перед новым вызовом», - передает слова испанца GFFN.

На днях немецкий специалист завил, что покинет пост рулевого мерсисайдского клуба в конце сезона-2023/2024. Клопп тренирует команду с 2015 года.