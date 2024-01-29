Тен Хаг решит судьбу полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский полузащитник Факундо Пельистри близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 22-летнего игрока станет «Гранада».

Клубы провели успешные переговоры и договорились о подписании арендного соглашения. Последнее слово в сделке будет за главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Именно от решения нидерландца зависит будущее Пельистри.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Факундо провел за манкунианцев девять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.