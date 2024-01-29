Когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии

Зимнее трансферное окно 2024 года в Англии проходит непривычно спокойно и без громких интриг. Пока самой дорогой сделкой стал переход центрального защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа» в «Тоттенхэм» за 25 млн евро. Также отметим арендные контракты полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса и вингера «МЮ» Джедона Санчо, которые временно будут защищать цвета «Вест Хэма» и «Боруссии» Дортмунд соответственно.

Конечно, основная трансферная активность развернется летом, а пока же у клубов есть время на усиление своих составов до 1 февраля, в этот день закроется трансферное окно в Англии.

Топ-25 трансферов зимнего окна 2023/2024