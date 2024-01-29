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Райт оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»

29 Января 2024 • 11:39 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о решении Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона.

«Когда приходил Клопп, клуб хотел вернуться на вершину. То, что Юрген сделал, это невероятный результат. Ему понадобилось три года, чтобы выиграть первый трофей. Затем он выиграл все и списал свое имя в историю клуба.

Когда я услышал о его решении, мне стало очень грустно. Это был печальный день. Клопп выглядел уставшим, когда произносил свою речь», - цитирует Райта Liverpool Echo.

Немецкий специалист руководит «Ливерпулем» с 2015 года.

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Ливерпуль Юрген Клопп Иан Райт ещё теги
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