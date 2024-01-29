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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»

29 Января 2024 • 20:00 Комментировать

Хави покидает «Барселону», но должен остаться в профессии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подбирает для тренера новые варианты работы.

Работа в «Барселоне» не стала для Хави триумфальной, но в целом он зарекомендовал себя как способный тренер. Теперь наставнику надо набраться опыта перед новым большим вызовом, который он вполне может получить через пару лет, если продолжит прогрессировать.

«Рома», «Милан» или «Наполи»

Удивительное предположение? Да, но давайте порассуждаем. Хави покидает «Барселону», имея в коллекции титул чемпиона Испании. После этого возглавить какой-то середняк будет странно и неинтересно. Хави нужны амбиции и место, где их можно реализовать. Кажется, Италия для этого подходит идеально. Здесь наставник может получить пост в команде, претендующей на многое, но не имеющей возможности пригласить топ-специалиста.

«Рома» давно хочет вернуть былое величие – приглашение Жозе Моуринью тому лучшее доказательство. Сейчас командой руководит Даниэле де Росси, но в его перспективах есть сомнения. Если летом римляне будут менять тренера, то Хави кажется отличной кандидатурой. В столице Италии специалист получит не великие, но неплохие финансовые возможности, амбиции и место для реализации способностей.

То же самое Хави могут предложить и «Милан» с «Наполи». Причём эти варианты выглядят даже более интересными со спортивной точки зрения. Правда, эти два клуба в свою очередь имеют возможность пригласить тренера с большей историей успеха, в частности, говорят об Антонио Конте. Так или иначе Серия А выглядит местом, где Хави может продолжить рост и реализацию своих возможностей.

Сборная Испании или другая европейская

Летом пройдёт чемпионат Европы, по окончании которого традиционно освобождаются места наставников сборных. Следующей остановкой будет чемпионат мира. В современном футболе работа в национальной команде не самая интересная, но, возможно, для набора опыта этот вариант подходит. По крайней мере лучше уж возглавить сборную, чем никого.

Увидеть Хави во главе сборной Испании вполне реально. Он является одним из символов успеха на рубеже нулевых и десятых годов. Правда, тут многое будет зависеть от результата «Ла Рохи» в Германии. Если де ла Фуэнте доведёт сборную до заключительных стадий, то пост не покинет.

С другой стороны, могут освободиться места в других интересных сборных. Например, Португалия, Бельгия спокойно относятся к иностранцам на посту наставника национальной команды, а все выступить удачно на Евро не смогут просто математически.

Английский середняк

Решительно невозможно представить Хави летом на посту испанского середняка. Конечно, кто-то вроде «Севильи» или «Вильярреала» может пригласить наставника, но вряд ли тому будет интересно после «Барселоны» бороться просто за место в Лиге чемпионов. Если уж приниматься за такую задачу, то лучше в топ-чемпионате, а это Английская премьер-лига. В конце концов пример Унаи Эмери доказывает, что даже со скромной «Астон Виллой» можно решать большие задачи. Роберто де Дзерби в свою очередь доказывает, что можно в «Брайтоне» работать так, что твоё имя молва будет связывать с «Реалом».

«Эвертон» или «Вулверхэмптон» могут дать Хави интересные обещания. Возможно, и вовсе топ-клуб по возможностям в лице «Ньюкасла» позовёт каталонца. Правда, кажется, что Хави рановато бросаться в жерло чемпионата, где такая сумасшедшая конкуренция, а в соперниках лучшие тренеры современности.

Роман Андреев


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Рома Милан Барселона Серия А Хави Эрнандес Наполи Ла Лига АПЛ ещё теги
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