Ориги выбрал новый клуб

Бельгийский форвард Дивок Ориги близок к переезду в МЛС. Как информируют журналисты Sky Sports, «Ноттингем Форест», за который нападающий выступает на правах аренды, готов расторгнуть контракт с футболистом.

Новым местом работы Ориги может стать «Лос-Анджелес». Полноценный контракт форварда принадлежит «Милану».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Дивок принял участие в девяти поединках, в которых получил желтую карточку. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в пять миллионов евро.

«Ноттингем Форест» принял решение по Ориги