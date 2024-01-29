Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанский тренер может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

29 Января 2024 • 10:13 Комментировать

В «Ливерпуле» занимаются поиском нового главного тренера. Нынешний наставник команды Юрген Клопп покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в сферу интересов «красных» попал рулевой испанской «Жироны» Мичел. Под его руководством команда успешно выступает в текущем сезоне и борется за чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что в подписании Мичела заинтересована каталонская «Барселона», подыскивающая замену Хави Эрнандесу.

По итогам 21 тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 баллов и лидирует в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мичел Юрген Клопп Жирона ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
10:26 · Англия. Премьер-лига
Ориги выбрал новый клуб
10:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о Макаллистере: «Он мог сыграть против «Норвича», но мы решили дать ему передышку»
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» решил, как выберет замену Клоппу
08:18 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» со слезами отреагировал на новость о Клоппе
05:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Атлетико» претендуют на звезду Лиги 1
04:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» намерен арендовать защитника «Челси» слухи
04:31 · Англия. Премьер-лига
Робертсон – об уходе Клоппа: «Мы были в шоке, как и весь мир»
04:21 · Англия. Премьер-лига
«Милан» возобновил переговоры по защитнику «Арсенала»
04:00 · Англия. Премьер-лига
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
03:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
01:19 · Англия. Премьер-лига
Артета не собирается уходить из «Арсенала», несмотря на слухи
00:53 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг отказался менять «Тоттенхэм» на клуб из Франции
00:45 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
00:35 · Англия. Кубок Англии
Байиндыр прокомментировал свой дебют за «Манчестер Юнайтед»
28 Января
23:55 · Англия. Премьер-лига
Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем