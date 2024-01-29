Испанский тренер может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

В «Ливерпуле» занимаются поиском нового главного тренера. Нынешний наставник команды Юрген Клопп покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в сферу интересов «красных» попал рулевой испанской «Жироны» Мичел. Под его руководством команда успешно выступает в текущем сезоне и борется за чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что в подписании Мичела заинтересована каталонская «Барселона», подыскивающая замену Хави Эрнандесу.

По итогам 21 тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 баллов и лидирует в турнирной таблице.