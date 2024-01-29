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«Ливерпуль» решил, как выберет замену Клоппу

29 Января 2024 • 08:38 Комментировать

Стало известно, по каким критериям руководство «Ливерпуля» будет выбирать нового главного тренера команды. Как информирует The Times, мерсисайдцы проведут анализ данных при поиске нового наставника.

Тренер будет назначен после того, как в результате исследований и подсчета статистики будет определен оптимальный вариант. Поиск преемника Клоппа уже ведется.

Напомним, что на днях Юрген сообщил об уходе из английского гранда по завершении нынешнего сезона. Пост главного тренера «Ливерпуля» немец занимает с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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