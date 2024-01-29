Экс-игрок «Ливерпуля» со слезами отреагировал на новость о Клоппе

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне игрок бременского «Вердера» Наби Кейта прокомментировал новость об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера мерсисайдского клуба. Немецкий наставник покинет команду по завершении текущего сезона.

«У меня появились слезы на глазах, когда я услышал эту новость. В «Ливерпуле» мы были как сын с отцом», - передает слова полузащитника RMC Sport.

Напомним, что несколько дней назад Клопп анонсировал свой уход из английского гранда по завершении сезона-2023/2024. Пост главного тренера «красных» Юрген занимает с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом АПЛ.