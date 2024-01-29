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Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»

29 Января 2024 • 04:00 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Бывший наставник молодёжной команды «Барселоны» Альберт Капельяс высказался об уходе Хави Эрнандеса.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) рулевой «сине-гранатовых» заявил, что уйдёт по окончании сезона. Тренер признался, что устал от постоянного давления, которое на него оказывается.

«Когда бы я ни говорил с Хави, у него всегда были очень чёткие идеи, он здорово умеет их передавать. Сколько времени потребовалось Йохану Кройфу, чтобы команда при нём начала побеждать?

Сейчас говорят об Артете, но у него тоже были трудности на старте тренерской карьеры. Мы не должны забывать, что при Хави «Барселона» выиграла Ла Лигу», – цитирует Barca Universal Капельяса.

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Барселона Хави Эрнандес Микель Артета Йохан Кройф Альберт Капельяс ещё теги

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