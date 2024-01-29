Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»

Футболист «Жироны» Ян Коуто, арендованный у «Манчестер Сити», может перебраться в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» ранее уже назывался в числе претендентов на бразильца. По обновлённым данным журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реалу» всё больше нравится вариант с подписанием 21-летнего игрока. Рыночная стоимость одного из лидеров «Жироны» оценивается в 10 млн евро, однако «Манчестер Сити», как ожидается, запросит за него более солидную сумму.

Ян Коуто способен сыграть как на правом фланге защиты, так и ближе к атаке. В текущем сезоне он записал на свой счёт два забитых мяча и семь результативных передач, проведя 26 матчей за «Жирону».