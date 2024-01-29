Миранчук принёс победу, Головин помог сыграть вничью, а Николсон дал шамара «Страсбургу»

Кубковый Туманный Альбион

В Англии в минувший уик-энд состоялись матчи 1/16 финала Кубка. Там обошлось без сюрпризов. «Манчестер Сити» дожал «Тоттенхэм», «Ливерпуль» в первом матче после признания Юргена Клоппа о летней отставке разделался с «Норвичем», а «Манчестер Юнайтед» выбил «Ньюпорт». Не выявили победителя «Челси» и «Астон Вилла» – их ожидает переигровка. Посреди новой недели состоится 22-й тур АПЛ с громкой вывеской «Ливерпуль» – «Челси».

Осёкшийся «Байер» и зритель в роли арбитра

В Бундеслиге у «Байера» на этот раз не получилось провернуть трюк с победным голом в добавленное время – 0:0 с мёнхенгладбахской «Боруссией». Которая в следующую субботу проэкзаменует «Баварию». Сама команда Томаса Тухеля на минувших выходных одолела «Аугсбург». Впервые за «Баварию» вообще забил Александар Павлович, а за три последних тура – Гарри Кейн.

С учётом того, что «Бавария» выиграла в середине прошлой недели перенесённый матч у берлинского «Униона», у неё теперь равное количество игр с «Байером». И на пару очков меньше. «Штутгарт» с хет-триком Ундава разгромил «РБ Лейпциг», а дортмундская «Боруссия» с хет-триком Фюллькруга (дважды он забил с пенальти) оставила не у дел «Бохум».

Нерядовая цепочка событий произошла в матче «Вольфбург» – «Кельн». В первом тайме мяч попал в лицо лайнсмену, и тот не смог продолжить встречу. Тогда его место на бровке занял резервный арбитр, которого, в свою очередь, подменил один из зрителей. Речь о Тобиасе Крулле, спортивном директоре и вратаре команды региональной лиги. Он откликнулся на просьбу диктора о соответствующей помощи.

Веселье на Пиренеях и травма Захаряна

Как обычно, нескучные выходные выдались в Испании. «Барселона» учудила домашнее поражение 3:5 от «Вильярреала». Каталонцы с 0:2 вышли на 3:2 и умудрились в концовке пропустить трижды. И опять были вопросы по судейству. В расстроенных чувствах Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» летом. «Сине-гранатовые» отстают от первого места уже на одиннадцать очков.

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом», тогда как «Жирона» удачно съездила в гости к «Сельте». Столичный «Атлетико» без надрыва справился с «Валенсией». По-прежнему «Жирона» опережает «Реал» на одно очко, проведя на один матч больше. «Реал Сосьедад» по нолям сыграл с «Райо Вальекано». Захарян был заменён на исходе получаса из-за повреждения.

Смена караула на Апеннинах, Мартинес догоняет Икарди

«Ювентус» имел хорошие стартовые условия для продления своего лидерства. Пожалуйста, обыгрывай дома аутсайдера «Верону». Но всё оказалось не так просто. Уже на 18-й минуте старая «синьора» осталась вдесятером. Милик пошёл в подкат в центре поля прямой ногой и был удалён после ВАРа. Вдесятером «Юве» открыл счёт в начале второго тайма усилиями Влаховича, однако победу не удержал всё равно.

Осечкой конкурента воспользовался миланский «Интер», обыгравший в гостях «Фиорентину». Лаутаро Мартинес забил 124-й гол за «нерадзурри» и сравнялся по этому числу с Икарди. На 77-й минуте «фиалки» имели отличный шанс сравнять счёт, но Николас Гонсалес не переиграл с пенальти Зоммера. «Интер» возглавил таблицу. По сравнению с «Ювентусом» у него «плюс 1» по очкам и «минус 1» по числу матчей.

«Милан», неделю назад обыгравший в компенсированное время «Удинезе», теперь сам на финише матча упустил с пенальти победу над «Болоньей». В конце первого тайма другой пенальти не реализовал Оливье Жиру. Ну а «Аталанта» с решающим голом Алексея Миранчука на классе зачехлила «Удинезе».

У «ПСЖ» и «Монако» – ничьи с удалениями

В центральном матче во Франции «ПСЖ» с 2:0 против «Бреста» съехал на 2:2. У Мбаппе только предголевая передача. Баркола схватил две карточки в добавленное время. «Ницца» победила «Мец», её отставание от «ПСЖ» сократилось до шести очков. «Монако» сыграл вничью с «Марселем». Головин быстро отдал голевой пас на Бен-Йеддера, вскоре был удалён Марипан, а итогом стал счёт 2:2. Кузяев отыграл за «Гавр» полтора тайма против «Лорьяна» (там вообще 3:3), а арендованный у московского «Спартака» Шамар Николсон принёс «Клермону» более стандартную ничью со «Страсбургом» – 2:2.

Кирилл Иванцов