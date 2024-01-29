Артета не собирается уходить из «Арсенала», несмотря на слухи

В Англии опровергли информацию о намерении Микеля Артеты покинуть лондонский «Арсенал».

Как сообщили источники из Испании, наставник «канониров» решил уйти в отставку после завершения текущего сезона. По данным Sky Sports, Артета не планирует покидать «Арсенал», и вышеприведённые слухи имеют мало общего с реальностью. Напомним, что испанца считают одним из возможных преемников Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Действующий контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Свой следующий матч лондонский коллектив проведёт 30 января – соперником будет «Ноттингем Форест».