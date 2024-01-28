Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может последовать примеру Юргена Клоппа и Хави Эрнандеса.

На днях наставник «Ливерпуля» шокировал футбольную общественность, объявив о решении завершить работу в клубе после окончания сезона. Чуть позднее то же самое сделал и рулевой «Барселоны».

По информации Sport, подобным образом может поступить Артета: испанский специалист уже сообщил своему окружению, что уйдёт из «Арсенала» по завершении текущей кампании.

41-летний тренер называется СМИ одним из кандидатов на пост в «Барселоне». Впрочем, переговоры между сторонами пока не ведутся.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.