Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» слухи

28 Января 2024 • 23:55 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
1 7.60 X 4.80 2 1.40
30.01 22:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может последовать примеру Юргена Клоппа и Хави Эрнандеса.

На днях наставник «Ливерпуля» шокировал футбольную общественность, объявив о решении завершить работу в клубе после окончания сезона. Чуть позднее то же самое сделал и рулевой «Барселоны».

По информации Sport, подобным образом может поступить Артета: испанский специалист уже сообщил своему окружению, что уйдёт из «Арсенала» по завершении текущей кампании.

41-летний тренер называется СМИ одним из кандидатов на пост в «Барселоне». Впрочем, переговоры между сторонами пока не ведутся.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Хави Эрнандес Микель Артета Юрген Клопп ещё теги

Новости по матчу

28 Января
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
27 Января
04:15
«Арсенал» может отпустить Виейра в аренду
26 Января
22:20
Гулачи может сменить «РБ Лейпциг» на клуб АПЛ
00:20
Английский гранд поспорит с «Баварией» и «ПСЖ» за Боэ
25 Января
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
12:28
Зинченко: «Знаю, что нахожусь далеко не в лучшей форме» 1
24 Января
16:16
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
23 Января
23:17
Клуб АПЛ намерен арендовать Рейну у «Боруссии»
22 Января
23:37
Стало известно, когда Тимбер сможет вернуться к тренировкам «Арсенала» 1
22:44
«Арсенал» намерен подписать защитника до конца января
16:39
«Бешикташ» связался с «Арсеналом» для трансфера полузащитника 1
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
21 Января
14:02
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
00:01
Ширер: «Арсенал» должен подписать форварда, чтобы бороться за титул»
19 Января
21:55
«Арсенал» принял решение по Смиту-Роу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
28 Января
23:55 · Англия. Премьер-лига
Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Тухель лично звонил Дрэгушину, разговор продлился полчаса»
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен звёздный игрок «Баварии» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре
22:43 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Я много тренирую удары головой»
22:38 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Ньюпорта»: «Лучшая команда победила»
22:20 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш: «Мы хотим выиграть Кубок Англии»
22:15 · Англия. Кубок Англии
​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны» слухи
22:01 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»
21:56 · Англия. Кубок Англии
​Тен Хаг: «Нам пришлось снова начинать матч, чтобы выиграть»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону»
21:31 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» растранжирил голевой задел, но всё же дожал «Ньюпорт»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау слухи
21:24 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» впервые за 54 года пропустил два гола от команды 4-го дивизиона в Кубке Англии
Все новости
Рекомендуем