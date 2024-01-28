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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре

28 Января 2024 • 22:44 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о целях команды на вторую часть сезона.

Специалист отметил, что «красные дьяволы» обязаны побеждать в каждой игре.

Сегодня, 28 января, «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Ньюпорт» со счётом 4:2 в матче 1/16 финала Кубка Англии. 

«Так что сейчас есть две вещи, за которые нужно бороться - Премьер-лига и Кубок Англии. Нам нужно следовать от игры к игре», - приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в Английской премьер-лиге команда из Манчестера занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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