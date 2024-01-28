Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о целях команды на вторую часть сезона.

Специалист отметил, что «красные дьяволы» обязаны побеждать в каждой игре.

Сегодня, 28 января, «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Ньюпорт» со счётом 4:2 в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Так что сейчас есть две вещи, за которые нужно бороться - Премьер-лига и Кубок Англии. Нам нужно следовать от игры к игре», - приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в Английской премьер-лиге команда из Манчестера занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка.