Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»

В «Барселоне» сделают всё возможное для назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Немецкий рулевой недавно объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона. Спустя несколько дней то же самое сделал и Хави – он также освободит тренерское место в «Барселоне» по окончании кампании.

По информации журналиста Фернандо Поло, президент каталонского гранда Жоан Лапорта и спортивный директор Деку хотят, чтобы именно Клопп заменил Хави. В клубе попытаются убедить именитого специалиста отказаться от годичной паузы, которую он, как известно, планирует взять после расставания с «Ливерпулем».