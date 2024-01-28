Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону»

Хосеп Гвардиола и Луис Энрике не вернутся в «Барселону» в обозримом будущем.

Пост главного тренера «сине-гранатовых» освободится уже летом – Хави Эрнандес объявил о своём уходе по окончании сезона. По некоторым данным, игроки «Барселоны» хотели бы видеть в качестве наставника Луиса Энрике, ныне работающего в «ПСЖ», но возвращение специалиста почти исключено, докладывает журналист Фернандо Поло. Также не вернётся в клуб и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), считающийся самым успешным тренером каталонского гранда в современной истории.

Энрике и Гвардиола связаны со своими текущими клубами контрактом, рассчитанным до середины 2025 года.