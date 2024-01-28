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Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»

28 Января 2024 • 21:18 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
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30.01 22:30

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета фигурирует в числе потенциальных преемников Хави Эрнандеса в «Барселоне».

После поражения от «Вильярреала» в матче Ла Лиги (3:5) нынешний наставник «сине-гранатовых» объявил, что покинет клуб по окончании сезона. По данным Mundo Deportivo, среди многочисленных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» есть и Микель Артета, проделывающий успешную работу в «Арсенале». Проблема в том, что испанец, начинавший свою игровую карьеру именно в «Барселоне», связан с «канонирами» контрактом до 2025 года.

Напомним, что ранее в числе основных кандидатов на должность тренера «Барселоны» приводились Юрген Клопп, Тьяго Мотта и Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
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