​Майка Ричардс: «Рэшфорду пора понять, что он - публичная фигура»

Бывший английский футболист Майка Ричардс прокомментировал слухи об отсутствии Маркуса Рэшфорда на поле в матче Кубка Англии. По официальной информации от клуба, Маркус заболел, по неофициальной - его видели в ночном клубе в Северной Ирландии за несколько часов до сбора на матч.

- Маркусу пора понять, что он публичная фигура, и, куда бы он ни пошел, к нему будет привлечено внимание. Если у него выходной, то можно и в клуб, никто не против, но накануне матча это создает проблемы, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

Следить за событиями игры можно посредством онлайн-трансляции.