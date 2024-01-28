Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нойер — о Клоппе: «Он точно является потенциальным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

28 Января 2024 • 20:56 Комментировать

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможной работе Юргена Клоппа в мюнхенской команде.

Вратарь отметил, что многое будет зависеть от самого специалиста, так как в «Баварии» вряд ли будут против его назначения, ведь он заслужил большое уважение от всех футболистов и спортсменов.

«Я считаю, что он точно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в «Баварии». Хочет ли он, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв», - приводит слова Нойера Bild.

Напомним, что Клопп на этой неделе объявил, что уйдёт из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Мануэль Нойер Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону»
21:31 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» растранжирил голевой задел, но всё же дожал «Ньюпорт»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау слухи
21:24 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» впервые за 54 года пропустил два гола от команды 4-го дивизиона в Кубке Англии
21:18 · Англия. Премьер-лига
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
21:15 · Англия. Кубок Англии
​Ван Дейк: «Мы хотим побеждать не только ради Клоппа»
21:12 · Англия. Кубок Англии
​Ширер: «Рэшфорд не может так себя вести»
21:10 · Англия. Кубок Англии
​Ван Дейк: «Моя работа как капитана – следить за тем, чтобы шум вокруг Клоппа не влиял на игроков»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Джонс: Мы уважаем решение Клоппа
21:02 · Англия. Кубок Англии
​Тренер «Норвича»: «Прощальный тур Клоппа по английскому футболу станет отличным»
20:58 · Англия. Премьер-лига
​Майка Ричардс: «Рэшфорду пора понять, что он - публичная фигура»
20:57 · Англия. Кубок Англии
​Вагнер оценил шансы Клоппа выиграть все трофеи в последнем сезоне с «Ливерпулем»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Нойер — о Клоппе: «Он точно является потенциальным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»
20:52 · Англия. Кубок Англии
​Клопп – о приёме фанатов: «Во время матчей нужно быть воинами, а не прославлять старика на бровке»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Челси» переживает хороший момент, нам будет тяжело»
Все новости
Рекомендуем