Нойер — о Клоппе: «Он точно является потенциальным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможной работе Юргена Клоппа в мюнхенской команде.

Вратарь отметил, что многое будет зависеть от самого специалиста, так как в «Баварии» вряд ли будут против его назначения, ведь он заслужил большое уважение от всех футболистов и спортсменов.

«Я считаю, что он точно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в «Баварии». Хочет ли он, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв», - приводит слова Нойера Bild.

Напомним, что Клопп на этой неделе объявил, что уйдёт из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.