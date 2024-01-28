​Каземиро преуменьшил слухи о воссоединении с Роналду

В прессе появилась информация о том, что Каземиро снова может стать одноклубником Криштиану Роналду, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср». Впрочем, бразильский футболист преуменьшил эти слухи.

«Всё потрясающе – с первого дня я почувствовал себя очень желанным со стороны клуба, партнёров и фанатов. Я получил много любви – и на поле, и за его пределами. Это уникальный и волшебный опыт, который был мне нужен. Я счастлив здесь со всем, что мне предлагает мне этот город и этот клуб.

Я хочу помогать клубу совершенствоваться и вернуться на путь достижений. Я рад играть за «Манчестер Юнайтед», - сказал Каземиро MBC.