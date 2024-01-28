​«Манчестер Юнайтед» может наказать Рэшфорда

На неделе Маркуса Рэшфорда заметили в ночном клубе в Белфасте. В пятницу форвард не тренировался из-за болезни – в прессе сообщалось, что он отложил своё возвращение в Англию из-за плохого самочувствия. В воскресенье Рэшфорд пропускает кубковый матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюпорта».

Как сообщает портал Goal, Рэшфорд может столкнуться с санкциями со стороны своего клуба. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед игрой заявил, что разберётся с этой ситуацией.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.