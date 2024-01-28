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​«Манчестер Юнайтед» может наказать Рэшфорда

28 Января 2024 • 19:43 Комментировать

На неделе Маркуса Рэшфорда заметили в ночном клубе в Белфасте. В пятницу форвард не тренировался из-за болезни – в прессе сообщалось, что он отложил своё возвращение в Англию из-за плохого самочувствия. В воскресенье Рэшфорд пропускает кубковый матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюпорта».

Как сообщает портал Goal, Рэшфорд может столкнуться с санкциями со стороны своего клуба. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед игрой заявил, что разберётся с этой ситуацией.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Рэшфорда заметили в ночном клубе, теперь он болеет
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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